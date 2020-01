Presidente do PSOL diz que elites são culpadas pelas crises no Brasil

O presidente do Psol, Juliano Medeiros, foi o convidado do jornalista Juca Kfouri no programa Entre Vistas, da TVT. No comando da legenda desde 2017, o historiador de 36 anos conta que começou a carreira política no movimento estudantil, antes de ingressar no partido. “Cumpri dois mandatos na UNE no Rio Grande do Sul. Saí há 10 anos para trabalhar com a bancada do Psol em Brasília. Trabalhei na liderança do Psol, então.” edit