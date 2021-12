Presidente do PSOL, Juliano Medeiros protesta contra chapa Lula-Alckmin: "sustentou o golpe"

Apoie o 247

Revista Fórum - O presidente nacional do PSOL, Juliano Medeiros, não mediu palavras nesta segunda-feira (13), em sua conta do Twitter, para atacar a possibilidade do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin – de saída do PSDB – ser vice na chapa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Para Medeiros, é preciso formar unidade para derrotar Bolsonaro, mas não com quem sustentou o golpe contra a ex-presidente Dilma Rousseff. Em seu tuíte, o presidente do Psol resgatou frase da campanha de Alckmin em 2018:

"O PT gastou R$ 1,4 bilhão para eleger Dilma. Maior parte era dinheiro da corrupção. A propina para a campanha de Dilma foi acertada por Lula em reunião. Um país feliz de novo, só se for para os corruptos. Se o PT voltar, a corrupção vai continuar."



Campanha de Alckmin, 2018. PUBLICIDADE December 13, 2021

Leia a íntegra na Fórum.

