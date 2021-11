Presidente do Senado quer burlar decisão do Supremo contra orçamento secreto

Com o discurso de que no futuro o Congresso vai garantir "transparência" no uso de verbas públicas, Rodrigo Pacheco está em campanha para defender as emendas cujo pagamento foi suspenso pelo Supremo edit

247 - O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou nesta quarta-feira (17) ao presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luiz Fux, que o Congresso irá elaborar uma resolução para ampliar a transparência na execução das chamadas emendas de relator, o orçamento secreto.

Pacheco defendeu a liberação de emendas cujo pagamento está suspenso por decisão do STF e afirmou que discorda de declarações de parlamentares de oposição de que essas verbas eram usadas pelo governo para beneficiar apenas deputados e senadores ligados à base do Executivo, informa a Folha de S.Paulo.

A decisão do Supremo de suspender essas emendas foi tomada inicialmente pela ministra Rosa Weber e, depois, ratificada por 8 a 2 pelo plenário da corte.

Em reunião com o presidente do STF nesta quarta-feira (17), o presidente do Senado falou sobre a proposta para ampliar a transparência das emendas após o encontro na sede do STF.

Pacheco revelou a intenção de fazer um ato conjunto da Câmara e do Senado sobre a destinação de recursos de 2020 e 2021.

Até a decisão do STF, esses recursos eram manejados por governistas com apoio do Palácio do Planalto às vésperas de votações importantes para o Executivo.

