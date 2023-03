Presidente do STM reconhece politização das Forças Armadas sob Bolsonaro e defende PEC para limitar militares da ativa

O presidente do Superior Tribunal Militar (STM), Joseli Parente Camelo, ressalta que os militares já foram arrastados para a política em outros momentos da história do país edit

247 — Em entrevista à coluna de Igor Gadelha, do Metrópoles , nesta sexta-feira (17), o presidente do Superior Tribunal Militar (STM), Joseli Parente Camelo, assumiu que houve uma excessiva politização das Forças Armadas e um grande número de militares no Executivo durante o governo Bolsonaro.

Embora concorde que houve politização, Camelo ressalta que os militares já foram arrastados para a política em outros momentos da história do país, citando o movimento tenentista dos anos 20, a proclamação da República e a adesão de muitos militares ao presidente Bolsonaro, incluindo os radicais e os “bolsonaristas naturais”. Camelo ressaltou, todavia, que mesmo apoiando Bolsonaro, não se pode pregar o golpe de Estado.

“Houve [politização]. Mas isso, se você for ver a história, quando [Marechal] Deodoro foi presidente e tivemos a Constituinte, os militares foram arrastados para a política. Na década de 20, tivemos o movimento tenentista. Muitos aderiram ao Bolsonaro. Tem os radicais e tem os bolsonaristas naturais. Estamos em uma democracia, vota-se no Bolsonaro ou no Lula, vota-se em quem quiser. O que não pode é pregar o golpe”, disse.

Ele também apoiou completamente a PEC que obriga os militares a irem para a reserva se assumirem cargos públicos, uma medida que, segundo ele, deve desencorajar os impulsos aventureiros dos militares que são atraídos para a política por ondas ideológicas. “Apoio completamente. Acho que as Forças Armadas têm que estar dentro dos quartéis, se preparando, para a defesa da pátria, das fronteiras. O que estão propondo é, se o elemento for candidato, ele passa imediatamente para a reserva. E não poderia voltar”, afirmou.

