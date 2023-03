Presidente do STM reconhece que Forças Armadas foram politizadas no governo Bolsonaro

Apoie o 247

247 - O presidente do Superior Tribunal Militar (STM), tenente-brigadeiro do ar Joseli Parente Camelo, reconheceu em entrevista ao jornalista Igor Gadelha, do Metrópoles, que houve uma grande politização das Forças Armadas e um exagero na nomeação de militares para cargos no Executivo durante o governo de Jair Bolsonaro.

Ao ser questionado se houve uma politização muito grande das Forças Armadas durante a gestão Bolsonaro, Camelo concordou. Entretanto, fez ressalvas.

O tenente-brigadeiro fez, porém, ressalvas: “Mas isso, se você for ver a história, quando Deodoro foi presidente e tivemos a Constituinte, os militares foram arrastados para a política. Na década de 20, tivemos o movimento tenentista. Muitos aderiram ao Bolsonaro. Tem os radicais e tem os bolsonaristas naturais. Estamos em uma democracia, vota-se no Bolsonaro ou no Lula, vota-se em quem quiser. O que não pode é pregar o golpe”, disse.

O presidente do STM ainda afirmou ser completamente favorável à PEC articulada pelo ministro da Defesa, José Múcio, para obrigar militares a irem para a reserva, caso assumam cargos públicos.

