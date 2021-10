Presidente em exercício do PTB diz ter sido pega de "surpresa" com carta de Jefferson e nega rompimento com Bolsonaro

Apoie o 247

247 - A presidente em exercício do PTB, Graciela Nienov, afirmou ter sido pega de "surpresa" pelo vazamento de uma carta escrita pelo ex-deputado federal e presidente licenciado da legenda, Roberto Jefferson, e disse que "em momento algum" falou-se em rompimento com Jair Bolsonaro.

Declaração de Graciela acontece um dia após ter sido divulgado o teor de uma carta de Jefferson, escrita no complexo penitenciário de Bangu, no Rio, com críticas ao ex-capitão e ao senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) pela aproximação com o centrão, que ele qualifica como detentor de um "vício nas facilidades do dinheiro público".

“Em momento algum a gente falou que romperia com o Bolsonaro. Na reunião a gente saiu firme em apoio ao Bolsonaro. Ontem fomos pegos de surpresa por uma carta interna do partido que vazou. É bom deixar isso claro, que a carta era para o diretório, especificamente”, disse Graciela, de acordo com o jornal O Globo.

“ Entendo também a mágoa do Roberto, que está há 70 dias dentro de uma prisão. Sua cabeça está perfeita, sua mente está perfeita, mas seu corpo já não é mais o mesmo. Ele está doente, e ninguém faz nada. Além de ele estar doente, ele vê o líder em que ele acreditou indo para partidos que fazem parte de um sistema”, completou a dirigente do PTB.

Ainda segundo a petebista, “o desabafo dele (Jefferson) foi o seguinte: 'Nós sabemos que o Bolsonaro é um homem de bem. Estamos juntos com Bolsonaro sem cargo, sem nenhum ministério, sem nada. Estamos juntos porque acreditamos que o nosso presidente não rouba e não deixa roubar’. É isso que ele sempre tem falado”.

