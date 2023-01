Presidente interina do Conselho Federal de Medicina comemorou invasão bolsonarista

Apoie o 247

ICL

247 — A presidente interina do Conselho Federal de Medicina (CFM), Rosylane Nascimento das Mercês Rocha, comemorou nas redes sociais a invasão bolsonaristas das sedes dos Três Poderes no último domingo, 8. No Instagram, a médica compartilhou imagens da invasão do Congresso Nacional com a legenda “Agora vai”. Ela ainda chamou os invasores de “pessoas de bem” e celebrou a inação da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) que não agiu para impedir a invasão dos prédios públicos.

Ela ainda compartilhou a imagem da escultura “A Justiça”, em frente ao Supremo Tribunal Federal, pichada com a frase “perdeu, mané”. Após a repercussão das publicações, a médica, que também é presidente da Associação Nacional de Medicina do Trabalho (ANAMT), deixou o seu perfil na rede social privado.

Como segunda vice-presidente do CFM, a médica está no comando interino do conselho, pois o presidente, José Hiran Gallo, e o primeiro vice, Jeancarlo Cavalcante, estão fora do país.

O órgão divulgou, na segunda-feira, 9, uma nota repudiando os atos golpistas. “O CFM reitera a necessidade de que todos, população e as autoridades, observem as determinações legais, contribuindo com a construção de um ambiente favorável ao Estado Democrático de Direito”, destacou a nota.

Ao Congresso em Foco , o CFM afirmou que Rosylane não participou dos atos do domingo e que expressou seu “repúdio pessoal a atos de violência e de vandalismo de qualquer natureza” na nota do conselho aprovada por unanimidade pela diretoria do órgão.

Confira a íntegra da nota do CFM:

“Em relação aos recentes acontecimentos, a diretoria do CFM aprovou por unanimidade a nota abaixo, a qual relata o posicionamento da instituição sobre os fatos:

“O Conselho Federal de Medicina (CFM) manifesta publicamente seu repúdio aos atos violentos praticados no dia 8 de janeiro (domingo), em Brasília (DF), com as invasões dos prédios do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal (STF). Neste momento, o CFM reitera a necessidade de que todos, população e as autoridades, observem as determinações legais, contribuindo com a construção de um ambiente favorável ao Estado Democrático de Direito.”

A conselheira Rosylane Rocha comunicou ao CFM que não participou dos atos deste domingo e que na tarde deste dia se encontrava com familiares e amigos em local público, em agenda pessoal. Além disso, como expresso na nota, reiterou seu repúdio pessoal a atos de violência e de vandalismo de qualquer natureza.”

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.