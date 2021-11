Presidente nacional do PDT defende voto em Lula contra Bolsonaro no 2° turno

Apoie o 247

Clube de Economia

247 com Agenda do Poder - O presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, disse a Fabíola Cidral, Josias de Souza e Leonardo Sakamoto, no UOL Entrevista desta sexta-feira (12), que o partido apoiará o ex-presidente Lula (PT) caso o petista enfrente Jair Bolsonaro (sem partido) no segundo turno das eleições do ano que vem.

O pedetista, no entanto, descartou apoio a Lula no primeiro turno, já que Ciro Gomes (PDT) deverá ser o candidato da legenda à Presidência da República em 2022.

“No primeiro turno não vejo possibilidade. Agora, no segundo turno é outra eleição. Vamos ver quem é o adversário. Se for Bolsonaro ou seus representantes, com certeza, não estaremos com Bolsonaro, estaremos com Lula”, afirmou Lupi.

PUBLICIDADE

Lupi afirmou que no pleito de 2022 o PDT vai lutar “contra essa direita, qualquer que seja sua representação”.

Ele também rechaça um possível apoio do partido a Sergio Moro (Podemos) ou João Doria (PSDB), vendo os dois como “adjacentes” de Bolsonaro.

Estaremos contra o palanque onde estará Bolsonaro e seu grupo… O que eu chamo de adjacente é o que tem a política da direita, política raivosa, odienta. O Moro é, acho que o Doria tem essa característica. Já não acho Eduardo Leite (PSDB) com essa característica.

PUBLICIDADE

Sobre os constantes que Ciro faz a Lula, o presidente nacional do PDT diz que cada um tem seu estilo de fazer campanha e de emitir suas opiniões. Para ele, o petista foi um “bom presidente da República”, apesar de fazer ressalvas na gestão do aliado histórico no governo federal.”.

“Foi um presidente que gerou muito emprego para os pobres, que fez uma política social muito boa, mas ao mesmo tempo foi o presidente da República que mais ajudou os grandes conglomerados nacionais e internacionais. Foi também o presidente que mais fez o sistema financeiro ganhar dinheiro. Esta para mim é a nossa diferença”, diz Lupi.

O político discorda de ataques pessoais ao ex-presidente, dizendo que a diferença que o PDT tem com Lula é na política pública. A diferença que temos com o PT e o Lula é no substantivo, na política pública. Não faço a política pessoal, para mostrar minha divergência enquanto ao aspecto pessoal. Minha divergência é contra aspecto programático e a como se executa o poder.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes do 247 e assista: