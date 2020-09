Preso é flagrado com 8 celulares dentro no corpo em presídio no Mato Grosso

Um detento foi flagrado com oito mini aparelhos de celular, quatro plugs, sete chips e um fio de carregador dentro do próprio corpo em uma revista na Penitenciária Osvaldo Florentino Leite Ferreira (Ferrugem), em Sinop, a 503 km de Cuiabá. Ele expeliu objetos sozinho e não precisou de atendimento médico edit

247 - Uma revista na Penitenciária Osvaldo Florentino Leite Ferreira, em Sinop-MT, flagrou oito aparelhos de celular e mais acessórios no interior do corpo de um detento. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (Sesp), ele foi descoberto durante procedimento de entrada na penitenciária. O caso aconteceu na última sexta-feira (18).

A reportagem do portal G1 informa que “os policiais penais identificaram "comportamento suspeito" no homem, que estava em um grupo de recém-chegados ao local. Após busca pessoal, ele foi submetido à inspeção eletrônica, e o scanner corporal revelou a presença de alguns objetos.”

A matéria acrescenta que “o homem então confessou que transportava materiais que seriam entregues a presos da unidade. Sozinho, ele expeliu oito mini aparelhos de celular com bateria, quatro plugs de cabo USB, sete chips de celulares e um fio de carregador de celular. O preso não necessitou de atendimento médico.”