Preso há três meses, Roberto Jefferson anuncia que deixará a presidência do PTB

247 - Roberto Jefferson irá deixar definitivamente a presidência nacional do PTB. De acordo com o Metrópoles, a atual presidente em exercício da legenda, Graciela Nienov, deverá suceder o ex-deputado. O PTB irá definir o comando do partido em uma convenção marcada para o dia 30 de novembro.

Jefferson foi preso por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes no âmbito do inquérito que apura a realização de atos antidemocráticos.Na semana passada, o magistrado também determinou que o ex-parlamentar fosse afastado do comando do PTB por um período de seis meses.

Em outubro, Jefferson pediu licença do cargo por tempo indeterminado para tentar evitar o afastamento. De acordo com aliados, o petebista teria tomado uma decisão definitiva sobre seu afastamento nos últimos dias.

Até o momento, a atual presidente, Graciela Nienov, lidera a única chapa inscrita na convenção que irá definir o novo comando da legenda.

