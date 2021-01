Pressão pelo Fora Bolsonaro terá carreatas em pelo menos 56 cidades do País

Haverá protestos defendendo a abertura de processo de impeachment contra o presidente, por sua má gestão no combate à pandemia, em 17 estados do Brasil edit

Por Victor Farinelli, na revista Fórum – Este domingo (31) promete ser mais um dia de manifestações em todo o Brasil contra o presidente Jair Bolsonaro.

Estão programadas ao menos 56 carreatas durante este último dia de janeiro, a favor da abertura de um processo de impeachment contra Bolsonaro, especialmente por sua má gestão no combate à pandemia do coronavírus.

Haverá protestos em 17 estados, em todas as cinco regiões brasileiras. Confira a agenda, atualizada às 18h deste sábado (30):

NORTE

PA – Belém – Na Escadinha da Estação das Docas | 8h30

RO – Porto Velho – Avenida Amazonas, após a Av. Guaporé, rumo a Zona Leste | 9h

NORDESTE

AL – Maceió – Estacionamento Jaraguá (em direção a Cruz das Almas) | 9h

BA – Feira de Santana – Feira da Cidade Nova | 8h

BA – Salvador – Calçada para Paripe (Muro da leste- subúrbio ferroviário) | 9h

CE – Fortaleza – Igreja de Santa Edwiges (Av. Leste Oeste) | 9h

MA – São Luís – Praça Maria Aragão | 9h

PB – Campina Grande – Instituto São Vicente de Paulo, às margens do Açude Velho | 10h

PB – João Pessoa – Praça do Coqueiral, Mangabeira (em direção à Praia do Cabo Branco) | 9h

PI – Teresina – Centro Administrativo | 7h

RN – Natal – Parque da Cidade (Prolongamento da Av. Prudente de Morais) | 8h

SE – Aracaju – Orlinha do Bairro Industrial | 9h

CENTRO-OESTE

DF – Brasília – Praça do Cruzeiro, em direção a Esplanada dos Ministérios | 9h

MS – Campo Grande – Lateral do Atacadão Costa e Silva | 10h

SUDESTE

Minas Gerais

MG – Belo Horizonte – Av. Contorno | 10h

MG – Diamantina – Igreja Nossa Senhora Aparecida Rio Grande | 9h

MG – Juiz de Fora – Faculdade Estácio de Sá | 9h

MG – Uberlândia – Anselmo Alves dos Santos (Portão de entrada do Parque do Sabiá) | 15h

MG – Teofilo Otoni – Av. Luís Boali | 9h

MG – Varginha – Alto da CEMIG | 10h

MG – Viçosa – Av. Santa Rita | 9h30

Rio de Janeiro

RJ – Duque de Caxias – Início da Av. Brigadeiro Lima e Silva, perto do espaço de alistamento militar | 9h

RJ – Niterói – Praça Leoni Ramos, próx. ao Reserva, entrada do Campus do Gragoatá/UF | 9h30

RJ – Nova Friburgo – Via Expressa, próx. ao CIEP | 9h

RJ – São João do Meriti – Concentração na ciclovia indo até a Praça da Prefeitura | 9h

RJ – Rio de Janeiro – Av. Augusto Severo, entre Praça Paris e Feira da Glória | 10h

São Paulo

SP – Diadema – Feira do Eldorado | 10h30

SP – Guarulhos – Concentração no Bom Clima, ao lado da Prefeitura | 9h

SP – Ilha Bela – Praça Alan Kardec, na Barra Velha até a Praça da Bandeira na Vila | 10h

SP – Osasco – SESI Piratininga | 8h30

SP – Ribeirão Preto – Rua Arthur de Jesus Campos, Avelino Palma – Ao lado do Campo de Futebol | 9h

SP – Santos – Sambódromo | 15h

SP – São Paulo – Praça Charles Miller, Estádio do Pacaembu | 9h

SUL

PR – Apucarana – UTFPR Campus Apucarana | 16h

PR – Cascavel – Clube Tuiuti | 9h

PR – Cianorte – Paço Municipal | 16h

PR – Colombo – Rua dos Antúrios, Monte Castelo | 14h

PR – Curitiba – Praça Nossa Senhora de Salette | 15h

PR – Francisco Beltrão – Atrás da Unipar | 17h30

PR – Foz do Iguaçu – Saída da Av. Tancredo Neves com Rua C | 9h

PR – Guarapuava – Fórum da Comarca de Guarapuava | 15h

PR – Maringá – Aeroporto Velho | 14h30

PR – Matinhos – Concentração no Restaurante Universitário ‐ Rua Jaguariaíva, esquina com a JK (em frente ao Super Rede) | 10h

PR – Pato Branco – Em frente ao antigo destaque (Zona Azul) | 14h30

PR – Paranaguá – Praça Tupi | 16h

PR- Paranavaí – Praça dos Pioneiros | 9 h

PR – Pinhais – Pracinha da Maria Antonieta | 13h

PR – Piraquara – Câmara de Vereadores | 13h

PR – Pitanga – Marginal da Rodovia PR 466 (Pitanguinha) | 14h

PR – Ponta Grossa – Lago de Olarias | 15h

PR – Sarandi – Praça dos Três Poderes – Av. Maringá, 1513 | 14h30

PR – Toledo – Parque Ecológico Diva Paim Barth | 14h

PR – Umuarama – Av. São Paulo, Praça do Japão | 10h

RS – Porto Alegre – Estacionamento ao lado do Beira-Rio | 10h

RS – Porto Alegre – Praça da Alfândega | 14h

RS – Porto Alegre – Bicicletada Arcos da Redenção | 16h

