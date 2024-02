Prestes a ser cassado, Moro é o político mais impopular do Brasil

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Pesquisa AtlasIntel divulgada nesta terça-feira (6) mostra que o ex-juiz parcial e senador Sergio Moro (União Brasil-PR) é o político mais impopular do Brasil, seguido pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), que tenta desestabilizar o governo Lula (PT) por meio da agenda do Congresso Nacional.

De acordo com o levantamento, 65% dos entrevistas disseram ter uma imagem negativa do ex-juiz que utilizou o sistema de justiça para perseguir o presidente Lula e depois se tornou ministro de Jair Bolsonaro (PL). O percentual de imagem negativa de Lira é semelhante: 62%.

continua após o anúncio

Sergio Moro poderá ter em breve seu mandato de senador cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR). Moro é acusado pelo PT e pelo PL de abuso de poder econômico, abuso de poder político e uso indevido de meios de comunicação em sua campanha para o Senado.

A pesquisa ouviu 7.405 pessoas entre 28 e 31 de janeiro. A margem de erro é de um ponto percentual para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: