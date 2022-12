"Pretendemos retomar o debate da reforma tributária", diz Randolfe, líder do governo Lula no Congresso

Apoie o 247

247 - O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), futuro líder do governo Lula no Congresso Nacional, afirmou, em entrevista à CNN neste sábado (31) , que a gestão do petista pretende trazer à pauta novamente as discussões sobre a reforma tributária no Legislativo.

“Nós pretendemos, no Congresso Nacional, retomar o debate relativo à reforma tributária”, afirmou Randolfe.

O senador ponderou que a diversidade existente em diferentes regiões do país deve ser levada em conta, pensando em uma reforma mais justa: "o Brasil não pode ser medido pela mesma régua. Uma reforma tributária, de fato, tem que medir essa diversidade regional e tem que respeitar essa diversidade”.

