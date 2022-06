Prevendo derrota de Bolsonaro, Centrão pressiona governo a baixar combustíveis

Líderes do Centrão mostram pressa e dizem que "é agora ou nunca" que o governo deve tomar medidas para despertar a “sensação” de melhora na situação do país edit

Apoie o 247

ICL

247 - O núcleo do Centrão já dá como certa a derrota de Jair Bolsonaro nas eleições, caso o governo não consiga imediatamente baixar o preço dos combustíveis.

Principal base de apoio do governo, o grupo de partidos de direita abandonou o discurso otimista de que Bolsonaro passaria o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva até este mês e agora diz que, se ele não resolver a alta do preço nas bombas, não tem como "começar a jogar".

O plano de recuperação de Bolsonaro foi batizado por dirigentes do Centrão como "It's now or never" (é agora ou nunca), informa o jornal O Estado de S.Paulo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Centrão considera que o governo precisa com urgência provocar uma "percepção" de melhora na situação calamitosa do país através do alívio no preço dos combustíveis, na "sensação" de que a população pode voltar a quitar suas dívidas e retomar o consumo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE