Prévia do censo mostra que população brasileira chegou a 207,8 milhões de pessoas

Rede Brasil Atual - Prévia divulgada nesta quarta-feira pelo IBGE mostra que o Brasil chegou a quase 207,8 milhões de habitantes até o último dia 25. Ou exatos 207.750.291. Mas o Censo Demográfico 2022, que já chegou a 83,9% de entrevistados, vai prosseguir em janeiro. As informações disponíveis foram entregues ao Tribunal de Contas da União (TCU), cumprindo lei que obriga o IBGE a fornecer, anualmente, cálculos da população dos 5.570 municípios brasileiros.

Até o dia de Natal, o Censo havia atingido 87,7 milhões de domicílios e mais de 178 milhões de pessoas. A coleta de informações começou em agosto, após impasse sobre o orçamento. Segundo o IBGE, moradores de domicílios onde ninguém respondeu ao recenseamento devem ligar para o Disque-Censo 137. Para saber se o serviço está disponível no seu município, o morador pode clicar aqui. A ligação é gratuita. Pode feita durante a semana, de celular ou telefone fixo, das 8h às 21h30.

Do total estimado até agora, 42% da população se concentra na região Sudeste: 87.348.223 habitantes. Depois, com 26,7% do total, vem o Nordeste (55.389.382). O Sul aparece a seguir, com 14,8% (30.685.598). A região Norte tem 17.834.762 (8,6%) e a Centro-Oeste, 16.492.326 (7,9%).

Entre as unidades da federação, São Paulo tem 46.024.937 habitantes. Ou pouco mais de 22% da população do país. O estado menos populoso é Roraima, com 634.085 (0,3%).

