PRF apreende R$ 2,5 milhões em carro que ia de Brasília para Belém (vídeo)

247 - A Polícia Rodoviária Federal do Pará apreendeu na noite desta terça-feira (11), a quantia de R$ 2,5 milhões em dinheiro vivo no porta-malas de um carro que saiu de Brasília com destino a Belém (PA).

A apreensão foi feita na BR-010, na altura de Ulianópolis, no sudeste do Pará. O montante de dinheiro vivo estava em notas de R$ 100, acomodado em quatro caixas.

Segundo a Folha de S. Paulo, entre os pertences do motorista, que não teve o nome divulgado, havia um documento de identificação dando acesso ao Congresso Nacional. Ele foi detido e levado para a sede da Polícia Federal em Belém.

A suspeita é que se trata de dinheiro para compra de votos, ou pagamento de fornecedor por meio de caixa dois.

Confira imagens da apreensão do dinheiro:

PRF apreende R$ 2,5 milhões em dinheiro vivo, em em carro que ia de Brasília para Belém do Pará. Suspeita é de compra de votos. pic.twitter.com/b4E8zUvlhE — Aquiles (@linsaquiles) October 12, 2022





