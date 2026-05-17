PRF apreende toneladas de drogas, ouro e dólares em operação contra facções

247 - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encerrou na última sexta-feira (15) a primeira fase da Operação Fronteira, mobilização nacional voltada ao combate das estruturas logísticas utilizadas por facções criminosas em regiões estratégicas do país. A operação ocorreu entre os dias 10 e 15 de maio e resultou em apreensões milionárias de drogas, ouro, armas e divisas ilegais em 11 estados brasileiros.

Segundo informações divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal, a ação integra o Programa Brasil Contra o Crime Organizado, coordenado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), e teve como foco interromper o fluxo financeiro de organizações criminosas ligadas ao tráfico internacional de drogas, armas e contrabando.

A ofensiva ocorreu nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Roraima, Pará, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Durante a operação, a PRF intensificou o policiamento ostensivo e a fiscalização em rodovias consideradas estratégicas para o transporte de cargas ilícitas.

Operação apreendeu ouro, dólares e toneladas de drogas

Entre as principais apreensões realizadas durante os cinco dias de mobilização está a interceptação de 260 mil dólares em espécie em Pelotas, no Rio Grande do Sul. O dinheiro, equivalente a cerca de R$ 1,3 milhão, estava escondido em um veículo abordado na BR-116. O motorista foi preso em flagrante por crime financeiro.

Em Manaus, no Amazonas, agentes localizaram quatro quilos de ouro em barras escondidos sob as palmilhas dos calçados de um passageiro de ônibus que fazia a linha Manaus–Boa Vista. O material foi avaliado em aproximadamente R$ 3 milhões.

Já em Naviraí, no Mato Grosso do Sul, a PRF realizou a maior apreensão da operação ao encontrar mais de oito toneladas de maconha escondidas sob uma carga de soja transportada por um caminhão bitrem na BR-163. De acordo com a corporação, esta foi a terceira maior apreensão de drogas feita pela instituição em 2026.

Combate ao garimpo ilegal em território indígena

Além das ações contra o tráfico de drogas e armas, a Operação Fronteira também teve foco em crimes ambientais associados ao financiamento do crime organizado.

Em Roraima, uma operação conjunta entre a PRF e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis desarticulou uma estrutura de garimpo ilegal dentro do Território Indígena Raposa Serra do Sol.

Durante a ação, foram inutilizadas estruturas usadas no refino clandestino de ouro, incluindo piscinas de cianeto, substância altamente tóxica. Os agentes também apreenderam armas de fogo, mercúrio, cabos de detonação, máquinas pesadas, motores e motocicletas utilizadas na atividade ilegal.

A diretora de Operações da PRF, Nádia Zilloti, destacou a importância da presença das forças de segurança em áreas vulneráveis ao avanço de organizações criminosas.

“O crime organizado busca expandir suas atividades em áreas de difícil acesso ou onde identifica menor presença fiscalizatória. Intervenções integradas como esta reafirmam o compromisso do Estado com a legalidade e a proteção ambiental, garantindo que a ordem prevaleça tanto nos grandes centros urbanos e rodovias federais quanto nos territórios indígenas.”

Apreensões em outros estados ampliaram impacto da operação

A PRF também informou que a ofensiva gerou resultados relevantes em outras regiões do país. Em Goiás, foi registrada a maior apreensão de cocaína do ano no estado, totalizando quase 500 quilos da droga.

No município de Serra, no Espírito Santo, policiais interceptaram um arsenal composto por quatro pistolas com silenciadores e um fuzil calibre 556. Já na Paraíba, a corporação realizou a maior apreensão de haxixe da história do estado, com 76 quilos do entorpecente.

O diretor-geral da PRF, Fernando Oliveira, afirmou que o trabalho realizado nas rodovias federais é essencial para enfraquecer financeiramente as facções criminosas.

“O modelo de segurança pública adotado pelo Brasil exige uma complementaridade das ações das polícias ostensivas e judiciárias, assim a atuação da PRF nos eixos logísticos nacionais cumpre o papel fundamental de interromper o fluxo de capital ilícito que alimenta as grandes facções. As apreensões e prisões realizadas em flagrante nas rodovias geram dados substanciais, que servem de base e ignição para grandes investigações conduzidas pelas polícias judiciárias, a exemplo das operações Dakovo e Carbono Oculto, focadas no tráfico internacional de armas e em crimes financeiros.”

Com o encerramento da primeira fase da Operação Fronteira, a PRF informou que manterá as ações de inteligência, fiscalização e policiamento especializado em rodovias federais de todo o país, dando continuidade às estratégias de combate ao crime organizado e à circulação de cargas ilícitas nas fronteiras brasileiras