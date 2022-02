PRF intimida manifestantes e manda abaixar faixas contra Bolsonaro (vídeos)

"É uma ordem", disse um dos policiais em Porto Velho (RO). Participantes do ato protestavam junto com integrantes da Frente Brasil Popular edit

247 - Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) resolveram acabar, nesta quinta-feira (3), com uma mobilização contra Jair Bolsonaro e mandaram os manifestantes abaixarem as faixas em Porto Velho, capital de Rondônia. Participantes do ato protestavam junto com integrantes da Frente Brasil Popular.

"É uma ordem. Se não obedecer, vai ser conduzido por desobediência", afirmou um dos policiais.

Bolsonaro foi ao município, entre a parte da manhã e início da tarde, para se encontrar com o presidente do Peru, Pedro Castillo.

De acordo com os policiais, as pessoas não podiam protestar no local porque é uma "área de isolamento".

POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL AMEAÇA LIVRE MANIFESTAÇÃO EM ATO #FORABOLSONARO Em Porto Velho/RO, 03/01, polícia rodoviária federal ameaça manifestação ao lado do CPA.Vídeo: Comunicação Frente Brasil Popular/RO !! @gleisi@LulaOficial @Haddad_Fernando#BolsonaroNãoéBemVindo pic.twitter.com/6DSGYRKDsZ CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE February 3, 2022

