Primeiras missões internacionais que irão acompanhar as eleições chegam ao Brasil em agosto

Até a realização do pleito de outubro, ao menos seis missões internacionais deverão desembarcar no Brasil

247 - As primeiras missões internacionais que irão acompanhar as eleições chegarão ao Brasil em agosto. De acordo com a Coluna do Estadão, do jornal O Estado de S. Paulo, ao menos seis delegações de observadores internacionais são esperadas até a realização do pleito de outubro.

Segundo a reportagem, “uma equipe da União Interamericana de Organismos Eleitorais desembarca em 2 e 3 de agosto para uma visita preliminar. O Parlamento do Mercosul (Parlasul) enviará um time com 10 especialistas do Observatório da Democracia e parlamentares no fim de agosto para uma missão avançada”.

Durante a primeira fase da missão, os observadores manterão contatos e farão reuniões com partidos políticos candidatos e campanhas, além de autoridades eleitorais e organizações da sociedade civil. Entre os objetivos estão o acompanhamento do cumprimento da legislação eleitoral e verificar os impactos da desinformação sobre o voto do eleitorado.

