Primeiro a morrer de Ômicron no Brasil pegou vírus em abrigo de idosos

Metrópoles - O paciente de 68 anos, confirmado nesta quinta-feira (6/1) como a primeira morte no Brasil causada pela variante Ômicron da Covid-19, morava em um abrigo de idosos em Aparecida de Goiânia (GO). Ele teria pego a doença no local, segundo a Secretaria Municipal de Saúde do município.

O secretário de Saúde local, Alessandro Magalhães, conversou com o Metrópoles na manhã desta sexta-feira (7/1). Ele informou que o abrigo, que é uma entidade filantrópica não vinculada à prefeitura e que atua em Aparecida, está sendo monitorado pelo setor de Vigilância Sanitária.

Até então, segundo ele, cinco casos de Covid foram confirmados no local, o que configura quadro de surto da doença. O nome do abrigo e nem do paciente foram divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

