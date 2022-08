Primeiro ato oficial da campanha de Lula será dia 16, em frente a uma fábrica em São Paulo

Apoie o 247

247 - "Lula bateu o martelo sobre o local em que fará seu primeiro ato oficial de campanha, no dia 16 de agosto. A agenda será em frente a uma fábrica, em São Paulo, com seu vice, Geraldo Alckmin", informa Bela Megale no jornal O Globo.

No dia 18, Lula fará seu primeiro comício. O endereço definido é a Praça da Estação, em Belo Horizonte. Minas Gerais é um Estado, já que é o segundo maior colégio eleitoral do país.

No dia 20, o petista fará outro comício, desta vez em São Paulo, no Vale do Anhangabaú, local que foi palco do comício das Diretas Já, movimento que, em 1984, pediu o fim da ditadura militar e a volta de eleições diretas para presidente.

