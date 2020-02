Primeiro senador gay do Brasil irá assumir vaga no Conselho Nacional de Direitos Humanos

Primeiro senador assumidamente gay do Brasil, Fabiano Contarato (Rede-ES) foi indicado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), parao Conselho Nacional de Direitos Humanos, ligado ao Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, comandado por Damares Alves edit

247 - O senador Fabiano Contarato (Rede-ES), primeiro senador assumidamente gay do Brasil, foi indicado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), para ocupar uma das duas vagas que estão em aberto no Conselho Nacional de Direitos Humanos. O colegiado é ligado ao Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, comandado por Damares Alves.

“No momento em que o Executivo reduz a participação da sociedade civil nos conselhos, criminaliza ONGS, é muito importante atuar nos direitos humanos. Conquistar direitos é difícil, mas perder é fácil”, disse Contarato segundo reportagem da Coluna do Estadão.