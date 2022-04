Principais nomes da 3ª via deram apoio a Bolsonaro em 2018

Políticos como João Doria, Sergio Moro, Alessandro Vieira, Luciano Bivar e Eduardo Leite deram apoio à campanha ou fizeram parte do governo Bolsonaro edit

Por Raphael Veleda, Metrópoles - O grupo político que se considera um “centro democrático” e tenta se colocar como alternativa a pré-candidaturas presidenciais que acusa de extremistas (as de Lula e Bolsonaro) esteve, em sua maioria, fechado com o atual chefe do Executivo nas últimas eleições, em 2018.

Alguns membros da chamada terceira via fizeram campanha aberta para o presidente Jair Bolsonaro (PL), como o ex-governador paulista João Doria (PSDB) e seu slogan “BolsoDoria”; outros chegaram a fazer parte do governo, como o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sergio Moro (União Brasil).

Entre os protagonistas da terceira via que tentam construir uma candidatura única para tentar romper a polarização entre Bolsonaro e Lula, a senadora mato-grossense Simone Tebet, pré-candidata pelo MDB, foi a única que não se envolveu diretamente com Bolsonaro na campanha.

Leia a íntegra no Metrópoles.

