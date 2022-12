"Prioridade é recuperar malha rodoviária, que está destruída", diz Renan Filho, futuro ministro dos Transportes

Apoie o 247

ICL

247 - Nomeado para comandar o Ministério dos Transportes, o senador eleito Renan Filho (MDB-AL) afirmou, em entrevista ao repórter do Brasil 247 em Brasília, Marcelo Auler, que a prioridade da pasta será recuperar a malha rodoviária nacional, que, segundo ele, "está destruída".

"Agora é trabalhar duro. O presidente Lula, com a capacidade política que todo mundo conhece, já garantiu com a aprovação da PEC novos recursos para ampliar a capacidade de investimentos do país e o trabalho prioritário é recuperar a malha rodoviária nacional, que está destruída - 66% das rodovias são consideradas ruins ou péssimas pela Confederação Nacional dos Transportes - e a gente precisa reverter isso. Além disso, criar coisas novas para atrair investimentos privados para novas ferrovias e para a integração regional por meio de rodovias também. Tem muito trabalho", declarou o futuro ministro.

>> Lula anuncia últimos ministros: Tebet no Planejamento, Marina no Meio Ambiente, Lupi na Previdência, Pimenta na Secom e outros

Questionado sobre o impacto que a realização de novas obras pode ter na geração de empregos no país, Renan ressaltou que "obras geram empregos imediatamente. Mas além dos empregos da própria obra, a obra realizada garante um diferencial competitivo: redução de custos do país, e isso também gera emprego."

"Então é fundamental a gente iniciar o quanto antes e temos recursos para isso. Esse ano o Brasil vai aumentar sua capacidade de investimentos em ferrovias e rodovias e isso vai ajudar a gerar emprego, promover o desenvolvimento econômico e melhorar o país para todo mundo", concluiu.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.