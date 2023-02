Prisão de Bolsonaro é essencial para extirpar o ódio do Brasil, diz Leonardo Boff

Apoie o 247

247 - O teólogo, filósofo e escritor Leonardo Boff afirmou pelo Twitter na manhã deste domingo (26) que a prisão de Jair Bolsonaro (PL) é passo fundamental para extirpar o ódio do Brasil.

"Se queremos extirpar o ódio no Brasil devemos cortar primeiro suas raízes na pessoa de Bolsonaro, homem do mal. Ele deve ser preso, extraditado e condenado. O ministro Moraes não pode tergiversar nisso. Pelo bem do Brasil", publicou.

