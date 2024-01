"Prisão de Bolsonaro é uma exigência civilizatória", diz Joaquim de Carvalho

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O jornalista Joaquim de Carvalho participou do programa Bom Dia 247, exibido neste sábado (6), e ressaltou em sua fala que a prisão de Bolsonaro “é uma exigência civilizatória”.

“Não há dúvida de que ele é o grande responsável pelo 8 de janeiro. Ele saiu do país, não entregou a faixa presidencial e sinalizou aos seus apoiadores para que dessem um golpe. Por isso sua prisão é mais urgente do que qualquer outra”, ressalta.

continua após o anúncio

Carvalho ainda ressaltou que os militares que se envolveram na ação golpista também devem ser punidos, “mas que a urgência neste momento é a prisão de Bolsonaro”.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: