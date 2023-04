Prisão de Thiago Brennand deve servir de mensagem contra outros agressores, diz Flávio Dino

"Vitória da Justiça sobre a impunidade", afrimou o ministro da Justiça sobre a extradição do empresário acusados de agressões e estupro edit

247 - O ministro da Justiça, Flávio Dino, comemorou neste sábado (29) a chegada do empresário e herdeiro Thiago Brennand ao Brasil com escolta da Polícia Federal, para responder pelos diversos crimes que cometeu.

Pelo twitter, Dino disse esperar que punição ao agressor tenha efeito pegadógico no país. "Notório agressor de mulheres já no Brasil, trazido pela Polícia Federal, depois de ter fugido do nosso país. Vitória da Justiça sobre a impunidade. Parabéns a todos da nossa equipe e de outros órgãos, que efetivaram a cooperação jurídica internacional. Que o fato sirva de mensagem contra outros agressores", afirmou o ministro.

Thiago Brennand foi detido em um hotel em Abu Dhabi no dia 17, após ter a extradição autorizada. Há cinco mandados de prisão preventiva em território brasileiro contra o empresário, por acusações de agredir uma modelo, sequestrar, tatuar, estuprar uma segunda mulher e estuprar uma jovem e uma miss.

