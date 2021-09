Prisão de Zé Trovão depende de ação de juiz e da polícia mexicana

Caminhoneiro bolsonarista Marcos Antônio Pereira Gomes teve o nome incluído na lista de procurados da Interpol e foi localizado pela Polícia Federal em um hotel do México edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O cumprimento da ordem de prisão expedida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) contra o caminhoneiro bolsonarista Marcos Antônio Pereira Gomes, o Zé Trovão, depende da ação da polícia mexicana. O caminhoneiro, que teve o nome incluído na lista de procurados da Interpol, foi localizado pela Polícia Federal em um hotel do México.

De acordo com reportagem de O Globo, como Zé Trovão está em solo estrangeiro, a ordem internacional de prisão precisa ser validada por um juiz do México e então ser cumprida pela polícia local. As autoridades brasileiras também deverão solicitar que o caminheiro seja extraditado para o Brasil de forma que o mandado de prisão preventiva possa ser efetivamente cumprido.

Uma alternativa, porém, seria solicitar que o departamento de imigração do México deportasse o militante bolsonarista. Com isso, ele poderia ser preso assim que desembarcasse no território brasileiro.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE