Probabilidade de Lula vencer no primeiro turno é de 64%, diz especialista em estatística

247 - O pesquisador Leo Bastos, do Programa de Computação Científica (PROCC) da FioCruz, desenvolveu um modelo estatístico para prever a possibilidade de vitória do ex-presidente Lula (PT) no primeiro turno das eleições deste ano, cujo resultado deu uma chance de 64,1%.

Segundo o estudioso, que tem PhD em Estatística pela Universidade de Sheffield (Inglaterra), o cálculo é " baseado em pesquisas já divulgadas e em um modelo estatístico de previsão."

"De forma bem resumida, os dados sugerem uma chance de pouco mais que 60% do Lula ganhar logo no primeiro turno. Isso se nada mudar muito até domingo e a distribuição de votos de quem se abster não for muito diferente do perfil dos eleitores", explicou Bastos nos comentários de sua publicação.

O pesquisador ressalta, no entanto, que uma das limitações de seu modelo é não considerar as abstenções: "É um modelo bem simples, na verdade. Tem algumas limitações e não incluir a abstenção é uma delas. Pois isso aumentaria a incerteza e se der para descrever o perfil de quem se abstém e em quem eles votariam iria deslocar para as densidade para algum dos lados."

Modelo estatístico prevê vitória de Lula no primeiro turno (Photo: Reprodução / @leosbastos (Twitter)) Reprodução / @leosbastos (Twitter)

Você pode ver o modelo completo, a descrição do método e as suas limitações clicando aqui .

