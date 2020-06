Processado, Roberto Jefferson sustentará tese de que Alexandre de Moraes foi 'advogado do PCC'

'Vamos para a exceção de verdade, dê no que der', diz Roberto Jefferson sobre processo que o ministro do STF de Alexandre de Moraes move contra ele por danos morais edit

247 - O presidente do PTB, Roberto Jefferson, enviou mensagem aos integrantes da executiva nacional do partido nesta sexta (26), queixando-se de Alexandre de Moraes, que decidiu processá-lo por danos morais por ter sido chamado de "advogado do PCC". O magistrado pede indenização de R$ 50 mil ao político.

Jefferson recebeu com irritação a citação enviada pelo escritório da mulher do ministro do STF. No seu estilo, desafiou: "Vamos para a exceção de verdade, dê no que der", informa o Painel da Folha de S.Paulo.



