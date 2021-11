Procurador demitido por outdoor da Lava Jato também pode ser candidato

O procurador Diogo Castor pode disputar algum cargo nas eleições de 2022. O Conselho Nacional do Ministério havia decidido pela demissão do integrante do MPF por causa da participação dele na criação de um outdoor da Lava Jato. A pretensão dele é a mesma de Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, que também podem concorrer nas próximas eleições edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O procurador Diogo Castor, que fez parte da antiga Operação Lava Jato, pode disputar algum cargo nas eleições de 2022, de acordo com informação publicada pela coluna de Lauro Jardim.

No mês passado, o Conselho Nacional do Ministério decidiu pela demissão do integrante do MPF por causa da participação dele na criação de um outdoor em homenagem ao consórcio da "lava jato" em Curitiba.

A pretensão do procurador é a mesma de Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, que também podem concorrer nas próximas eleições.

PUBLICIDADE

O ex-juiz deve se filiar ao Podemos na próxima quarta-feira (10). Já Dallagnol pode ser barrado pela Lei da Ficha Limpa, porque um dispositivo desta legislação impede a candidatura de membros do Ministério Público (MP) que possuem Processos Administrativos Disciplinares (PADs) pendentes e que pediram exoneração.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE