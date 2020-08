Procurador diz que vai esperar STF para investigar dossiê sobre antifascistas

247 - Apesar de afirmar que há “elementos suficientes” para abrir um inquérito civil sobre o dossiê contra antifascistas produzido pela Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça (Seopi), o procurador da República Enrico Rodrigues disse que vai esperar um pronunciamento do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o caso antes de dar andamento ao processo.

O Supremo vai julgar pedido apresentado pela Rede contra o dossiê nesta quarta-feira (19). O partido aponta a inconstitucionalidade .

O procurador havia pedido explicações ao Ministério da Justiça sobre o documento e o ministro da Justiça, André Mendonça, se negou a entregar cópia do dossiê ao MPF.

De acordo com reportagem do jornal O Globo, o procurador afirma que as movimentações do ministro são “elementos suficientes que possam indicar a necessidade de conversão da presente notícia de fato em procedimento preparatório ou inquérito civil”.

