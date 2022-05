Produtora cobra R$ 2 milhões do Podemos por serviços prestados na pré-campanha de ex-juiz suspeito

Apoie o 247

247 - produtora D7 está cobrando que o Podemos pague uma fatura de R$ 2 milhões referente a serviços prestados quando o ex-juiz Sergio Moro, condenado pelo Supremo tribunal Federal (STF) e pela Organização das Nações Unidas (ONU) como suspeito e parcial, foi pré-candidato à Presidência da República pela legenda.

De acordo com a coluna da jornalista Bela Megale, de O Globo, “a empresa enviou, na semana passada, uma notificação extrajudicial ao Podemos e planeja acionar a legenda na Justiça nos próximos dias”.

Ainda segundo a reportagem, o contrato foi assinado em fevereiro e as primeiras notas fiscais foram emitidas em março. A empresa teria sido contratada para treinar Moro a fazer pronunciamentos, além de ser responsável pelas inserções estaduais de propaganda partidária pela gravação de vídeos do ex-juiz e da presidente do Podemos, Renata Abreu, para as redes sociais.

Moro, porém, deixou o Podemos em abril e se filiou ao União Brasil. integrantes do Podemos teriam participado de uma reunião com a direção da produtora e teriam se comprometido a pagar R$ 1 milhão ao longo desta semana.

Como o dinheiro ainda não foi depositado na conta bancária da produtora, a empresa se prepara para cobrar o débito por meio da via judicial.

