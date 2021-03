Professores estão morrendo em todo o País com escolas abertas na pandemia

247 - A volta às aulas presenciais em várias cidades do Brasil em meio ao agravamento da pandemia do coronavírus tem provocado milhares de casos de infecção em estudantes e trabalhadores do ramo da educação, uma vez que não há condições físicas para proteção de todos - como produtos de higiene adequados - nem de organização - uma vez que é impossível garantir o distanciamento social, de acordo com relatos de diversos professores .

Chamam atenção as notícias de mortes de professores em diferentes regiões do Brasil. Uma característica em comum entre eles: são jovens, entre 30 e 40 anos, característica da segunda onda de Covid-19 , por conta das novas variantes do vírus. Outra característica da variação da doença é fazer com que os internados ocupem os leitos de UTIs por mais tempo e em condições mais graves de saúde.

Nesta quarta-feira (3), a morte de Rodrigo Andrade, de apenas 39 anos , na cidade de Cotia, região metropolitana de São Paulo, despertou a gravidade da negligência do governo do estado de São Paulo, que permite aulas presenciais no pior momento da pandemia . Ele era coordenador na Escola Estadual Prof. Odair Pedroso e trabalhou presencialmente até terça-feira da semana passada (23), quando se afastou devido à doença, segundo informações do sindicato dos professores, Apeoesp.

Outros óbitos

Mas Rodrigo não é o primeiro, nem será o último, uma vez que as escolas continuam abertas em diferentes estados. Na noite do último sábado (27), um professor da mesma faixa de idade - 40 anos - morreu por complicações da Covid em Canoas, Região Metropolitana de Porto Alegre, que passa por um momento dramático de colapso nos sistemas de saúde público e privado, sem vagas em UTIs. Sérgio Roth Pinto era orientador educacional e professor de geografia na Escola Municipal de Educação Básica Camilo Alves, em Esteio, e passou três dias intubado.

A professora Maria Tereza Miguel Couto de Lourenço, ainda mais jovem (32 anos), dava aulas na escola estadual de tempo integral Ministro José de Moura Rezende, em Caçapava (SP), e morreu no dia 20 de fevereiro em decorrência da Covid-19. Já na cidade de Campinas, também interior de São Paulo, a estudante Ana Clara Macedo dos Santos, do 8° Ano, morreu com apenas 13 anos, no dia 25 fevereiro, ao contrair o vírus na Escola Estadual Escritora Rachel de Queiroz. Sua morte está sendo investigada, aguardando novos exames.

