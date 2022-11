Profissão Repórter exibe suspeita de assédio eleitoral em prol de Bolsonaro interior do Mato Grosso do Sul (vídeo)

Suposto caso de assédio eleitoral, por meio do Auxílio Brasil, aconteceu no município de Coronel Sapucaia, em Mato Grosso do Sul, faltando menos de 48h para o segundo turno edit

Apoie o 247

ICL

247 - Os jornalistas Caco Barcellos e Chico Bahia exibiram no programa Profissão Repórter, da Globo, um suposto caso de assédio eleitoral, por meio do cadastro do Auxílio Brasil, no município de Coronel Sapucaia, em Mato Grosso do Sul, faltando menos de 48 horas para o segundo turno das eleições, realizado no domingo (30).

“Ao ver Caco entrando no local, a assessora da secretária que falava veio a seu encontro e, ao ser questionada se a reunião teria a ver com a votação, afirmou hesitante: “Tem a ver de demonstrar o que o presidente e o governador estão fazendo pelas pessoas., Ao ser questionada sobre a reunião, a mulher diz “que tem que mandar as listas”. “Nós mandamos a lista para o MDS”, completa em seguida.

Testemunhas relataram que as reuniões teriam sido iniciadas três dias antes da realização do segundo turno. “Antes não tinha essa reunião não. Disse que era para assinar o negócio do Bolsa Família. Aí ontem que eu ouvi falando que, quando acaba a reunião, o Rudi [Rudi Paetzold, MDB] dá R$ 50 para cada um. Rudi é o prefeito daqui”, contou uma mulher que estava no local.

“Horas depois dessa declaração, uma pessoa da cidade ligou para Caco para dizer que era perigoso continuar a reportagem na região”, ressalta o G1.





Viado e o Caco Barcellos que entrou DO NADA numa reunião de compra de votos pro Bolsonaro no #ProfissãoRepórter pic.twitter.com/KgrhiyJMdf — William De Lucca (@delucca) November 2, 2022

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.