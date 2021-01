Profissionais da saúde de SP denunciam que HC foi 'privilegiado' e vacina até estudantes sem contato com Covid-19

Secretário municipal da Saúde também questionou critérios da vacinação no Hospital das Clínicas, que recebeu doses diretamente do governo estadual. Embora não trabalhem diariamente no local, estudantes da pós-graduação da USP foram convocados para a vacinação edit

247 - Profissionais de saúde da linha de frente do combate à Covid-19 reclamam que a vacinação da categoria em São Paulo está privilegiando os funcionários do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP). A informação é do portal G1.

A reportagem indica que pelo menos 196 estudantes de um curso de pós-graduação da instituição foram convocados para a vacinação, embora não trabalhem diariamente no local nem tenham contato direto com pacientes. Eles também não têm acesso ao prédio do Instituto Central do hospital.

Em nota, o HC disse que vacinou 60% dos funcionários e que está devolvendo 4,6 mil doses da CoronaVac recebidas. A instituição alegou ainda que vai apurar casos que eventualmente estejam fora dos procedimentos de vacinação.

Ontem, um profissional da saúde do município de São Paulo, sob anonimato, revelou ao Brasil 247 que o sentimento é de "insegurança". “Está todo mundo ansioso. Não paramos em nenhum momento durante a pandemia, e até agora a perspectiva de prazos está muito incerta”,.

