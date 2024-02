"Profissionais de segurança do nosso país são muito incompreendidos", afirma Dino ao deixar o ministério

Apoie o 247

247 - Flávio Dino, que deixou o comando do Ministério da Justiça e Segurança Pública nesta quinta-feira (1) para assumir uma cadeira no Supremo Tribunal Federal (STF), aproveitou o seu discurso de despedida para agradecer aos profissionais das forças de segurança do país que, segundo ele, são "incompreendidos”.

“Agradeço muito a todos os profissionais de segurança do nosso país, que às vezes são muito incompreendidos, às vezes são vistos como pessoas vocacionadas a violar a lei. E é exatamente o contrário. Neste momento, faço questão de sublinhar que a imensa maioria dos profissionais de segurança pública da nossa nação são pessoas sérias, dedicadas e comprometidas com os interesses da nossa sociedade”, disse Dino durante a passagem do cargo para o novo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski.

Ainda conforme Dino, “não há agradecimento maior do que promover a valorização, e essa valorização foi promovida. Nós conseguimos depois de décadas a aprovação das leis orgânicas das polícias civil e militar, assim como um decreto do presidente regulamentando e dando segurança jurídica à atuação das guardas municipais. E foram feitos, mediante a coordenação competente e firme, e ao mesmo tempo respeitosa, da ministra Esther, da ministra Simone, acordos inéditos com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal e com a Polícia Penal Federal”.

