Programa de governo de Lula não abordará temas polêmicos como aborto ou regulação da mídia, diz Tatto

247 - O programa de governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não deverá abordar temas considerados sensíveis, como aborto e regulação da mídia. De acordo com o secretário nacional de Comunicação do PT, Jilmar Tatto, “os temas são outros: combate à miséria, à desigualdade social. O foco é a vida do povo. E Lula está em primeiro lugar nas pesquisas justamente porque fala da vida do povo”.

Segundo a coluna do jornalista Guilherme Amado, do Metrópoles, a preocupação com possíveis efeitos negativos da abordagem de temas considerados sensíveis ao eleitor teria sido manifestada por integrantes da cúpula do PSB, que indicou o ex-governador Geraldo Alckmin para ser o vice na chapa encabeçada pelo petista.

“Também achamos que (legalização do) aborto e regulação da mídia não são temas prioritários. Com certeza não estarão no programa de governo”, ressaltou Tatto.

