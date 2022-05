Programa de governo não se faz em motociata, diz Alckmin

Ex-governador do estado de São Paulo e pré-candidato à Vice-Presidência da República participou de evento com movimentos sociais edit

Metrópoles - O pré-candidato a vice-presidente e ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSB) disse nesta sexta-feira (27/5) que não se constrói programa de governo “fazendo motociata e subindo em iate”.

“É assim que se faz programa de governo, não é fazendo motociata e subindo em iate, é ficando aqui junto do povo. Aqui se constrói um programa de um governo democrático e popular”, afirmou Alckmin.

A fala, feita durante encontro com movimentos sociais, foi uma alfinetada no presidente Jair Bolsonaro (PL), que utiliza com frequência as motociatas como forma de reunir apoiadores.

