Programa de Marina Silva entra no plano de governo da chapa Lula-Alckmin e aliados esperam aproximação

247 - Um programa de combate ao desmatamento desenvolvido por Marina Silva (Rede) quando estava à frente do Ministério do Meio Ambiente foi incluído na prévia do plano de governo da chapa presidencial encabeçada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e que tem o ex-governador Geraldo Alckmin (PSB) como vice. De acordo com a Coluna do Estadão, do jornal O Estado de S. Paulo, além da ação ambiental, a inclusão do Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAm) no programa de governo visa angariar o apoio da ex-ministra à chapa Lula-Alckmin.

Segundo a reportagem, as bases do PPCDAm que foram incluídas no documento foram enviadas aos partidos por iniciativa de Pedro Ivo, dirigente da Rede e defensor da reconciliação entre Marina e o ex-presidente Lula.

Apesar da inclusão da proposta, que teve o apoio de todos os partidos que formam a aliança em torno da chapa PT-PSB, Marina e Lula ainda não definiram uma data para realização de um possível encontro visando aparar as arestas e formalizar uma aliança para o pleito de outubro. A inclusão da proposta teve apoio de todos os partidos da aliança.

O PPCDam “é motivo de ação que a oposição move contra o governo Bolsonaro no STF desde 2019 e o acusa de encerrar o projeto informalmente. A matéria ainda não foi julgada, mas o voto da relatora, ministra Carmen Lúcia, endossou a tese”, ressalta um trecho da reportagem.

