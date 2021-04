Projeção indica que Brasil terá 100 mil mortes por Covid-19 somente no mês de abril

Sputnik - Conforme os dados no painel da universidade, que reúne projeções sobre diversas regiões do mundo, o Brasil deve bater novamente o recorde de mortes mensais. Em março, o pior mês até agora, foram 66,8 mil mortes.

A projeção do painel da Universidade de Washington aponta que o Brasil alcançará entre 422 mil e 425 mil mortes ao final do mês de abril. No melhor cenário seriam cerca de 99 mil mortes ao longo do mês.

O levantamento também se estende aos meses seguintes. Segundo os dados da universidade, no melhor cenário o Brasil deve terminar o mês de junho com cerca de 507 mil mortos por Covid-19. No pior cenário, o país pode chegar a quase 600 mil mortes.

O Brasil vive atualmente o pior momento da pandemia, com a média de mortes chegando a mais de três mil óbitos diários na última semana. Em todo o país, o sistema hospitalar tem dificuldades de atender o crescente número de internados. Segundo classificou a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), o Brasil vive um colapso hospitalar e sanitário.

Conforme dados da Universidade Johns Hopkins, o Brasil é atualmente o segundo país com mais casos e mortes confirmadas na pandemia, atrás apenas dos Estados Unidos. No Brasil, são quase 13 milhões de casos confirmados da Covid-19 e 330.193 mortes causadas pela doença.

A vacinação contra a Covid-19 no Brasil, segundo levantamento do consórcio dos veículos de imprensa, já chegou a cerca de 19,2 milhões de pessoas com pelo menos a primeira dose, o equivalente a 9% da população brasileira.

