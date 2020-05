Promoção de ‘ferro velho’: Petrobras vai leiloar plataformas de petróleo pela internet

A Petrobras vai leiloar, em um portal comum de leilões, três plataformas - a P7, a P12 e a P15 -, todas da Bacia de Campos, no Rio de Janeiro. A licitação virtual, marcada para o dia 9 de Julho, foi publicada no Diário Oficial da União no dia 25 de maio edit

247 - Como se fossem carros usados ou ferro velho, a Petrobras vai leiloar três gigantescas plataformas - a P7, a P12 e a P15 -, todas da Bacia de Campos, no Rio de Janeiro.

A oferta será feita pelo site do Leiloeiro João Emílio.

A reportagem do site da CUT destaca que “as plataformas estão fora de operação e são consideradas ‘sucatas’ pela estatal, por isso a intenção de desfazer delas. No entanto, existem alternativas mais ‘patrióticas’, para a destinação dessas unidades.”

A matéria ainda informa que “o técnico da subseção do Departamento Intersindical de Estática e Estudos Socioeconômicos (Dieese) da Federação Única dos Petroleiros (FUP), Cloviomar Cararine, explica que se a atual gestão da Petrobras tivesse um olhar de cuidado com a economia e com o patrimônio brasileiro, as plataformas seriam modernizadas e recolocadas em operação.”

Segundo o portal, “ao contrário, a estatal, desde o governo do ilegítimo Michel Temer, vem sendo desmontada, o que inclui, além de entregar os ativos da empresa, desativar os estaleiros onde as unidades poderiam receber investimentos e serem reformadas.”

