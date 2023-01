Promotor é obrigado pelo Ministério Público a apagar de suas redes sociais mensagens de apoio a atos terroristas

Ele atacou tribunais superiores e questionou as eleições nas redes sociais edit

247 - A Corregedoria Nacional do Ministério Público determinou que um promotor de Justiça de Minas Gerais exclua de suas redes sociais postagens que incitam a subversão do Estado democrático de Direito e apoiam os atos terroristas ocorridos em Brasília no domingo (8).

A decisão é do corregedor nacional do órgão, Oswaldo D'Albuquerque, informa a jornalista Mônica Bergamo na Folha de S.Paulo.

O promotor Flávio Cesar de Almeida compartilhou publicações em que critica o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ataca o ministro Alexandre de Moraes, questiona a lisura das eleições e apoia os atos terroristas ocorridos em Brasília.

Além da exclusão dos conteúdos, a corregedoria, que está vinculada ao Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), determinou a instauração de uma reclamação disciplinar contra o promotor do estado mineiro "para apurar os fatos relatados".

Para a corregedoria nacional, os conteúdos nas redes sociais do promotor Flávio Santos extrapolam os limites da liberdade de opinião e atentam contra o Estado democrático de Direito.

