Promotor é suspenso por 30 dias após postagem ofensiva contra Gilmar Mendes

247 - O promotor de Justiça Fernando Krebs, do Ministério Público de Goiás, foi suspenso por 30 dias por compartilhar uma mensagem ofensiva contra o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A punição foi determinada ontem pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).

Em setembro de 2019, após o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, declarar que cogitou matar Gilmar Mendes dentro do STF com um "tiro na cara", Krebs compartilhou uma publicação do Twitter, feita por outra pessoa, que dizia: "Quem somos nós para julgar Janot? O homem chegou mais perto de fazer a vontade do povo do que qualquer um".

O CNMP considerou a manifestação "apologia criminosa, discurso de ódio, incitação à violência e caráter ofensivo". O conselheiro Luciano Nunes Maia Freire declarou que "aquele que replica uma postagem ofensiva também é responsável por seu conteúdo".

