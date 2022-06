Propaganda partidária de Bolsonaro "renova" slogans da ditadura militar

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro (PL) estará presente em todas as 40 inserções do partido que serão veiculadas a partir desta quinta-feira (2) em emissoras de rádio e televisão. De acordo com a coluna Painel, da Folha de São Paulo, o final de todas as peças publicitárias será marcado pelo slogan "sem pandemia, sem corrupção e com Deus no coração, ninguém segura esse novo Brasil". O jornalista Fernando Brito, do Tijolaço, porém, ressalta que “a inspiração é descaradamente uma reedição da propaganda da ditadura com aquele ‘um país que vai pra frente’ e o ‘ninguém segura a juventude do Brasil’”.

“É curioso como o bolsonarismo acena, ao mesmo tempo, com um passado de glórias que não existiu e um futuro de progresso que não haverá por suas mãos. E, como propaganda, o ‘não foi, mas agora vai’ é um desastre”, diz Brito no texto.

“Só que o país não cabe nesta casca e se prepara para rompê-la, em outubro”, completa em referência á realização do pleito presidencial. Atualmente, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece à frente de todas as pesquisas de intenção de voto.

A expectativa do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), um dos coordenadores da campanha bolsonarista, é que as peças publicitárias impulsionem em até quatro pontos percentuais a candidatura pela reeleição do atual ocupante do Palácio do Planalto ao longo do mês de julho.

