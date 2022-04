Protestos contra Bolsonaro são realizados em 73 capitais

Apoie o 247

247 - Ao menos 73 cidades brasileiras participaram do protesto “Bolsonaro Nunca Mais” neste sábado (9). Movimentos populares, sociais e sindicais participam de protestos contra o governo federal, em repúdio à atuação do governo Bolsonaro no comando do Brasil.

No Centro do Rio de Janeiro, a concentração aconteceu na região da Candelária e depois os grupos seguiram pela Avenida Rio Branco até a Cinelândia, também no Centro. Houve mobilização também em Rio das Ostras, Região dos Lagos, a 160km da capital.

Em São Paulo, as manifestações ocorreram na Av. São Luiz, passando pela Consolação e seguiram em direção ao Largo São Francisco.

Na Bahia, estudantes se concentraram para o ato no Campo Grande e seguiram rumo ao Farol da Barra, na capital Salvador. levando cartazes de protesto contra a alta da cesta básica e os cortes na ciência.

Em Maceió, os protestos aconteceram pela manhã, na praça dos Martírios. A principal pauta do ato foram as denúncias recentes de corrupção no Ministério da Educação e a alta inflação no preço dos alimentos.

