Protocolo no TSE conclui criação da federação PT-PCdoB-PV

Apoie o 247

ICL

247 - A Federação Brasil da Esperança, formada pelos partidos PT, PCdoB e PV, protocolou nessa sexta-feira (22) seu registro de federação partidária no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A coalizão de partidos, cuja sigla é FE Brasil e que estará firmada pelos próximos quatro anos, tem como presidenta a deputada Gleisi Hoffmann, que também preside o PT, e lançará o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva como candidato a presidente nas eleições de outubro.

De acordo com o programa da FE Brasil, a federação “nasce como expressão do anseio de grande parcela do nosso povo pela inadiável superação da profunda crise social, econômica e política em que o Brasil se encontra".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“É tarefa emergencial combater a fome, gerar empregos, aumentar salários e aposentadorias e acabar com a inflação. Isso exige retirar a economia nacional do atoleiro e da estagnação, empreendendo a reconstrução nacional com a imediata retomada do crescimento da indústria, da infraestrutura e da geração de postos de trabalho”, diz trecho do programa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Leia a petição da FE Brasil ao TSE:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE





Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE