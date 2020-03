PSB e PDT anunciam aliança nacional para eleições municipais de 2020

Evento em São Paulo na próxima quinta-feira (12) reúne Ciro Gomes, Márcio França, Carlos Siqueira, Carlos Lupi e Antonio Neto para anunciar aliança nacional entre as duas siglas no embate eleitoral de 2020 edit

247 - As principais lideranças do PSB e do PDT se reúnem em São Paulo na próxima quinta-feira (12), para formalizar uma aliança nacional. Com essa frente, os partidos se coligam na tentativa de criar uma força política com influência e capacidade de intervenção no Congresso Nacional e na disputa eleitoral.

Nas últimas eleições municipais, os dois partidos somados elegeram 747 prefeitos e 7400 vereadores. Na última eleição ao governo de São Paulo, no segundo turno, o PDT apoiou o candidato do PSB, Márcio França. Na capital paulista, o PSB somou 3,4 milhões de votos superando o PSDB na maior cidade da América Latina.

O evento, que acontecerá no Hotel Transamérica Executive, reunirá lideranças dos dois partidos, além de filiados. Já estão confirmadas as presenças de Carlos Lupi, presidente nacional do PDT, Ciro Gomes, vice-presidente nacional e Antonio Neto, presidente municipal. Pelo PSB estarão Carlos Siqueira, presidente nacional, Márcio França, presidente estadual e Eliseo Gabriel, presidente municipal.