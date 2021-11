PSB impõe condições ao PT para garantir Alckmin na vice de Lula

Apoie o 247

247 - Dirigentes do PSB discutem filiação de Geraldo Alckmin e sua candidatura a vice na chapa encabeçada por Lula. A condição para fechar a aliança com o ex-governador de São Paulo na vice é amarrar acordos regionais com o PT.

O PSB quer o apoio do PT a seus candidatos a governador em São Paulo, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Acre e Rio de Janeiro, informa reportagem da Folha de S.Paulo.

Está em andamento a discussão no PSB sobre priorizar a filiação de Geraldo Alckmin (PSDB-SP) para que ele seja candidato a vice-presidente de Luiz Inácio Lula da Silva desde que o PT apoie a legenda em cinco estados prioritários nas eleições de 2022.

Alckmin, que tem conversado com uma série de partidos, procurou integrantes do PSB nos últimos dias e sinalizou que toparia entrar na sigla para ser vice de Lula, informa a Folha de S.Paulo.

Dirigentes do PSB e de outras siglas, porém, dizem acreditar que Alckmin só baterá o martelo sobre seu futuro partidário após as prévias do PSDB, no domingo (21). No cálculo, o tucano poderia até ficar onde está a depender de quem vencer a disputa interna: João Doria (SP) ou Eduardo Leite (RS).

A reportagem ressalta que líderes do PSB vão discutir o tema com Alckmin e também procurar Lula para debater pessoalmente a aliança.



