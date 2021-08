PSB solta nota de apoio ao ministro Alexandre de Moraes

Fórum - O PSB soltou neste sábado (21), nota de apoio ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, que teve pedido de impeachment protocolado por parte do presidente Jair Bolsonaro (Sem Partido), junto ao Senado Federal, na última sexta-feira.

Na nota, que foi decidida pelo Diretório Nacional do partido por unanimidade, o “PSB reconhece e enfatiza a importância fundamental do STF na defesa da democracia, que se vê sob ataque reiterado desde o início do atual governo, que persegue a olhos vistos a implantação de um projeto político francamente autoritário”.

Leia a nota na íntegra abaixo:

Nota de apoio ao ministro do STF Alexandre de Moraes

O Diretório Nacional do Partido Socialista Brasileiro – PSB, reunido nesta data (21/8), decidiu por UNANIMIDADE externar total apoio ao Exmo. Sr. Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, que teve pedido de impeachment protocolado por parte do presidente da República, junto ao Senado Federal.

Ao fazê-lo, o PSB reconhece e enfatiza a importância fundamental do STF na defesa da democracia, que se vê sob ataque reiterado desde o início do atual governo, que persegue a olhos vistos a implantação de um projeto político francamente autoritário.

O partido reitera que o Supremo Tribunal Federal tem atuado com máxima fidelidade às suas missões institucionais, com destaque para a salvaguarda da plena vigência e observância da Constituição Federal, assim como a preservação do Estado Democrático de Direito – o que inclui, obviamente, limitações a quaisquer ataques às instituições e aos primados democráticos.

Brasília-DF, 21 de agosto de 2021.

Carlos Siqueira

Presidente Nacional do Partido Socialista Brasileiro – PSB

